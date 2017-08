USA: Mann auf Rollfeld von Blitz getroffen [VIDEO]

Quelle: www.globallookpress.com

Ein Mann ist am internationalen US-Flughafen Southwest Florida vom Blitz getroffen worden. Der Zwischenfall hätte eigentlich nicht passieren sollen, weil das Blitzschutzsystem auf dem Gelände ordnungsgemäß funktionierte. Auf dem Video, das im Internet veröffentlicht wurde, kann man sehen, wie ein Blitz in ein auf dem Rollfeld stehendes Flugzeug und in einen Flughafenmitarbeiter einschlägt. Nach einem kurzen Lichtbogen fiel der Mann auf den Boden.