Bulgarischer "Flüchtlingsjäger" freigesprochen

Quelle: www.globallookpress.com Bulgarischer "Flüchtlingsjäger" freigesprochen

Ein als selbst ernannter "Flüchtlingsjäger" bekannt gewordener Mann aus Bulgarien ist in einem Prozess um gefesselte Migranten freigesprochen worden. Dem Mann wurde vorgeworfen, im Grenzgebiet zur Türkei drei afghanische Flüchtlinge im April 2016 illegal festgehalten und ihre Hände mit Kabelbindern gefesselt zu haben. Wie bulgarische Medien am Donnerstag berichteten, entschied das Gericht in der Schwarzmeerstadt Burgas, dass es keine ausreichenden Beweise für die Schuld des Angeklagten gebe.