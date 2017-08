Urteil für Holocaustleugner in Österreich

© www.tt.com Symbolbild

Das Gericht der österreichischen Stadt Feldkirch hat einen Holocaustleugner zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt. Dies berichtet die Tiroler Tageszeitung Online. Der Mann, dessen Name nicht genannt wird, stellte auf seiner Facebookseite die Massenvernichtung der Juden in Gaskammern explizit in Frage. "Auf solche Weise hat der Angeklagte einen Verstoß gegen das Verbotsgesetz verübt", hieß es im Gerichtsurteil.