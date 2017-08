Islamisten lassen Südafrikaner nach sechs Jahren Geiselhaft frei

© Twitter Islamisten lassen Südafrikaner nach sechs Jahren Geiselhaft frei

Ein vor fast sechs Jahren von Islamisten in Mali entführter Südafrikaner ist frei. Stephen McGowan sei am Samstag freigekommen, teilte am Donnerstag die südafrikanische Regierung über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.