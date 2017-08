Wer schön sein will, muss leiden: Britin wollte trendiges „Einhorn-Haar“ und hat nun Glatze

Eine alleinstehende Mutter aus der Ortschaft St. Albans in der englischen Grafschaft Hertfordshire hat eine Packung Haaraufhellungspulver für fünf Pfund gekauft, um ihr kastanienbraunes Haar zu blondieren. Die 29-jährige Kirsty Weston wollte es danach hellrosa und lila färben, um schließlich das modische „Unicorn Hair“ zu bekommen.

Anstatt sich in das Fabelwesen zu verwandeln, bekam die Britin schwerste chemische Verbrennungen am Kopf, wodurch sie praktisch ihre Schädelhaut verlor. Ärzte transplantierten nun die Haut von ihrem Oberschenkel auf ihren Kopf. Insgesamt wurde Weston innerhalb von sechs Wochen sechsmal operiert, wie die Zeitung Daily Mail berichtet. Ärzten zufolge werden an dieser Stelle keine Haare mehr wachsen, weil die transplantierten Hautteile keine gleichen Haarfollikel enthalten.

© Imgur

