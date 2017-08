Sechs Verletzte bei Brand in Shisha-Bar in Gießen

Bei einem Brand in der hessischen Stadt Gießen sind fünf Menschen leicht und eine Person schwer verletzt worden, hieß es in einem Pressebericht der Polizei. Das Feuer brach in der Nacht auf Donnerstag in einer Shisha-Bar aus, die sich im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses befand. Zeugen zufolge waren Geräusche zu hören, die einer Explosion ähnlich waren.