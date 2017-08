"Trage es like Beckham": Fußball-Star bestätigt Badeschlappen mit Socken endgültig als Trend [FOTO]

Die frühere britische Fußballlegende und heutzutage Figur der Popkultur, David Beckham, hat die Internetnutzer mit seinem neuen Outfit überrascht. Das, was aber früher als ein Fauxpas beziehungsweise ein Merkmal betrachtet wurde, nach dem man deutsche Touristen erkennen konnte, scheint sich in der Mode durch Beckhams Anerkennung schließlich etabliert zu haben. Adiletten mit weißen Socken dürfen sein.

Beckham wurde an einem Fitness-Studio in Hollywood von Fotografen erwischt – er hatte gestreifte Badeschlappen von Adidas, auch Adiletten genannt, und bis zur Hälfte der Waden hochgezogene Socken an. Es war das erste Mal, als eine Prominenz zeigte, dass diese aktuelle Modetendenz in ihrem Alltag Fuß gefasst hat.

David Beckham commits crime against fashion as he steps out wearing socks and sandals https://t.co/TFjqbIYzzJ — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) 1 августа 2017 г.

Männliche Models laufen in Badeschuhen und Tennissocken bereits seit Ende 2016 über den Laufsteg. Insbesondere in Frankreich setzt sich der Trend durch – der Rapper Alrima proklamiert in seinem Lied „Claquettes Chaussettes“: "Ich trage Schlappen und Socken – du weißt schon, so ist das in der Siedlung". Seit Anfang Mai wurde dieses Musikvideo über elf Millionen Mal angesehen.

