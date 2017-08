Massenschlägerei in Moskau: Migranten prügeln sich mit Vorschlaghammern und Schaufeln [VIDEO]

Etwa 40 Migranten haben sich am Dienstag auf einem Bauplatz in Moskau geschlagen. An der Massenschlägerei, bei der Schaufeln, Vorschlaghammer und Eisenstäbe eingesetzt wurden, beteiligten sich zwei Bauarbeiterbrigaden. In einer waren Migranten aus Usbekistan, in der anderen Menschen aus Armenien.