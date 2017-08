Urteil: Spaghettimonster-Kirche ist keine Religionsgemeinschaft

Urteil: Spaghettimonster-Kirche ist keine Religionsgemeinschaft

Die sogenannte „Kirche des fliegenden Spaghettimonsters“ sei weder eine Religions- noch eine Weltanschauungsgemeinschaft. So hat das Oberlandesgericht Brandenburg am Mittwoch entschieden. Darüber hinaus dürfe sie keine Hinweisschilder zu ihren „Nudelmessen“ am Ortseingang von Templin aufstellen.