Deutscher nach 30 Jahren in Schweizer Gletscher gefunden

Quelle: www.globallookpress.com Deutscher nach 30 Jahren in Schweizer Gletscher gefunden

Nach 30 Jahren ist die Leiche eines vermissten Wanderers aus Deutschland in den Schweizer Bergen entdeckt worden. Zwei Alpinisten fanden beim Aufstieg auf das Lagginhorn im Kanton Wallis die sterblichen Überreste des Mannes, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Hand und zwei Schuhe ragten aus dem Eis am Gletscher nahe an der italienischen Grenze.