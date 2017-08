USA testen Langstreckenrakete

Quelle: www.globallookpress.com USA testen Langstreckenrakete vom Typ „Minuteman 3“ (Archivbild)

Inmitten erhöhter Spannungen mit Nordkorea haben die USA eine Langstreckenrakete getestet. Die Rakete vom Typ „Minuteman 3“ sei am frühen Mittwochmorgen vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien gestartet und etwa 6.780 Kilometer weiter südwestlich auf einem Testgelände in der Nähe der Marshallinseln im Pazifik niedergegangen, teilte das US-Militär mit.