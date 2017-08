Eurovision ändert Wettbewerbsordnung wegen Handlungen der Ukraine

Wegen des Vorgehens der Ukraine haben die Eurovision-Organisatoren die Wettbewerbsordnung geändert. „Zweifellos gab es beim ESC 2017 in Kiew mehrere unerwünschte Vorfälle, viele von denen eine Verschiebung der Veranstaltung aus dem Gastgeberland, der Ukraine, in einen anderen Staat verursachen könnten. Dies führte zu einer Reihe von Änderungen und Anpassungen in der Wettbewerbsordnung der bevorstehenden ESC-Veranstaltungen“, heißt es in einem Statement der Europäischen Rundfunkunion (EBU).