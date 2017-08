Läusebekämpfungsmittel Fipronil auch in deutschen Eier-Betrieben genutzt

Quelle: www.globallookpress.com

Das in Millionen verseuchten Eiern gefundene Insektizid Fipronil soll auch in mindestens vier deutschen Legehennen-Betrieben als Reinigungsmittel genutzt worden sein. „Nach unserem jetzigen Kenntnisstand haben 100 niederländische, vier deutsche und ein belgischer Betrieb das Desinfektionsmittel DEGA 16 bezogen“, teilte der Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen KAT am Mittwoch in München mit. Die Betriebe seien für das sogenannte KAT-System umgehend gesperrt worden.