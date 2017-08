Mexikanische Migranten schicken Rekordsummen aus USA in die Heimat

Insgesamt haben die Auswanderer aus Mexiko an die Familien in ihrer Heimat 13,95 Milliarden US-Dollar (11,85 Milliarden Euro) in den ersten sechs Monaten überwiesen, teilte die Zentralbank in Mexiko-Stadt mit. Dies sei ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und ein neuer Rekordwert. Allein in den USA leben rund 11 Millionen Einwanderer aus Mexiko, davon nach Schätzungen rund 5,6 Millionen Menschen ohne Aufenthaltsstatus.