Baum stürzt auf Jugendzeltlager in Baden-Württemberg - Todesopfer war 15 Jahre alt

© Twitter Baum stürzt auf Jugendzeltlager in Baden-Württemberg - Todesopfer war 15 Jahre alt

Ein 15-jähriger Junge ist bei einem schweren Unwetter in Baden-Württemberg von einem Baum erschlagen worden. Der Junge übernachtete in einer Gruppe mit mehreren Betreuern in der Nacht zum Mittwoch in einem Zeltlager bei Rickenbach im Landkreis Waldshut im Grenzgebiet zur Schweiz.