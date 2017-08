Tschechische Holzkirche aus 16. Jahrhundert niedergebrannt

Quelle: www.globallookpress.com Eine der ältesten tschechischen Holzkirchen niedergebrannt

Die Fronleichnamskirche in Guty, einem Ortsteil der Stadt Trinec (Trzynietz) im Osten des Landes, die aus dem Jahr 1563 stammte, ist bei einem Feuer völlig zerstört worden. Warum der Brand in der Nacht zu Mittwoch ausbrach, war noch nicht bekannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand das aus massiven Holzstämmen errichtete Gebäude bereits komplett in Flammen. Der Sachschaden geht in die Millionen Euro.