Brandstiftung in Bäckerei wegen Unordnung - Bewährungsstrafe für Seniorin

Quelle: www.globallookpress.com Brandstiftung in Bäckerei - Bewährungsstrafe für Seniorin (Symbolbild)

Unordnung und Ratten rund um eine Bäckerei in Sachsen haben eine Seniorin derart gestört, dass sie Feuer legte. Wegen Brandstiftung am Silvesterabend 2016 hat das Amtsgericht Bautzen die Frau aus Scheckwitz zu acht Monaten Freiheitsstrafe zur Bewährung verurteilt. Selbstjustiz sei kein Mittel, um Probleme zu klären, sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag.