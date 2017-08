Planschen gegen die Hitze: Elefanten baden in Wiener Tiergarten

© https://www.zoovienna.at Elefanten baden in Wiener Tiergarten (Archivbild Juli 2017)

Auch Dickhäuter aus Afrika brauchen bei der Hitze eine Abkühlung: Die Elefanten im Tiergarten Schönbrunn in Wien genießen bei den sommerlichen Temperaturen das kühle Nass in ihrem neuen Badebecken. Besonders Bulle Shaka, der im Vorjahr aus dem Zoo Duisburg nach Österreich gekommen ist, erinnere sich an seine alte deutsche Heimat.