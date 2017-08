Währung von Onlinespiel World of Warcraft bereits teurer als venezolanischer Bolívar

Der Kurs des sogenannten digitalen Goldes, der Währung im Online-Rollenspiel World of Warcraft, hat im Juli den Kurs des venezolanischen Bolívars auf dem Schwarzmarkt überstiegen, wie das Portal The Blaze berichtet. Ein US-Dollar kostet derzeit 8.385 WoW-Gold-Einheiten, während man in Venezuela für einen Dollar 8.493,97 Bolívar kaufen kann.