Frau aus Thüringen stirbt am Berg - Enkel lebensbedrohlich verletzt

Quelle: www.globallookpress.com Salzburger Bergen. (Archivbild)

Eine 64-jährige Deutsche ist nach einem 100-Meter-Sturz in den Salzburger Bergen gestorben. Ihr sechsjähriger Enkelsohn, der sie begleitete, wurde bei dem Fall lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden gehörten zu einer Wandergruppe, die am Montag auf dem Tauernhöhenweg unterwegs war.