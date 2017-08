Kiew: Nackter Mann in Müllcontainer mit Bombe verwechselt

Quelle: www.globallookpress.com Kiew: Nackter Mann in Müllcontainer mit Bombe verwechselt (Symbolbild)

Ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat in der Nacht zum Dienstag die Polizei alarmiert. Nach ein paar Minuten war eine Einsatzgruppe vor Ort. Der Mann erklärte den Polizisten, dass er einen verdächtigen Gegenstand in einem Müllcontainer gefunden habe, der einer Bombe ähnele.