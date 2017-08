Noch nie hatten so viele Menschen in Deutschland ausländische Wurzeln

Quelle: www.globallookpress.com Asylbewerber in Berlin. (Archivbild)

In Deutschland leben so viele Menschen mit einem Migrationshintergrund wie noch nie zuvor. Die Bevölkerung mit ausländischen Wurzeln hat im Jahr 2016 zum fünften Mal in Folge einen Höchststand erreicht, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Insgesamt sind das rund 18,6 Millionen Menschen und damit gut jeder Fünfte (22,5 Prozent).