68-jähriger Japaner wehrt sich mit Karate gegen Bären

Quelle: www.globallookpress.com 68-jähriger Japaner wehrt sich mit Karate gegen Bären (Symbolbild)

Ein älterer Mann aus der japanischen Präfektur Yamanashi hat den Angriff eines Bären mithilfe von Karate abgewehrt, wie der Sender Fuji berichtet. Der 68-jährige Hirohito Miyagawa arbeitete in einem Gemüsegarten im Berggelände, als der Bär ihn attackierte. Der Mann traf ihn mit dem Bein in den Bauch und in die Brust, sodass das Wildtier weglief.