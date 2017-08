Feuerwehr rückt nach Unwettern aus - Neue Gewitter drohen

Unwetter haben in der Nacht auf Dienstag in Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen zahlreiche Feuerwehreinsätze verursacht. Betroffen war vor allem die Gegend um die Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden. Blitze schlugen in mehrere Wohnhäuser ein. Von Verletzten wurde zunächst nichts bekannt. In vielen Fällen mussten nach Angaben der Einsatzkräfte umgestürzte Bäume und Äste weggeräumt werden. Im Laufe des Vormittags sollten die Schauer und Gewitter nach Nordosten ziehen.