Autobahn 5: Lastwagen prallt an Stau-Ende gegen Gefahrguttransporter

Autobahn 5: Lastwagen prallt an Stau-Ende gegen Gefahrguttransporter (Symbolbild)

Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter ist die Autobahn 5 bei Gießen in Richtung Norden gesperrt worden. Ein Lkw-Fahrer war am frühen Dienstagmorgen in Höhe des Gambacher Kreuzes mit seinem Laster auf einen Gefahrgut-Lkw aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Dort staute es sich wegen einer Baustelle. Bei dem Unfall gelangten unter anderem Kühlmittel und Beize in den Boden.