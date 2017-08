Spider-Man à la russe: Mann klettert Wand eines 17-stöckigen Hauses ohne Sicherung herunter [VIDEO]

Ein Bewohner der russischen Ural-Stadt Perm hat in der vergangenen Woche Passanten in Angst versetzt, indem er die Fassade eines 17-stöckigen Wohnhauses ohne Sicherung heruntergeklettert ist. Die Videoaufnahme des Geschehnisses verbreitete sich viral in russischen sozialen Netzwerken.