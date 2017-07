Austragungsorte für Olympische Sommerspiele 2024 und 2028 gewählt

Die Behörden von Los Angeles und der Vorstand des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) haben eine Einigung über die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2028 in dieser kalifornischen Stadt erzielt. Somit wird Paris automatisch zum Gastgeber der Olympia 2024.

Im Laufe des Abends wird noch eine offizielle Erklärung vom IOC erwartet, berichtet die Zeitung Los Angeles Times am Montag unter Berufung auf Verhandlungskreise. Anschließend muss ein Abkommen zwischen Paris bzw. Los Angeles und dem Komitee noch von der Vollversammlung der IOC-Mitglieder am 13. September in der peruanischen Hauptstadt Lima genehmigt werden.

Mehr lesen - Seoul schlägt Pjöngjang Einheitsteam für Olympia-Eröffnung 2018 vor

Zu einer IOC-Doppelvergabe kommt es erst zum zweiten Mal seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Erstmals fiel der historische Beschluss auf Juni 1921, als die Spiele 1924 an Paris und 1928 an Amsterdam vergeben worden waren.