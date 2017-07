Neuer Sportdirektor von FC Bayern ist Hasan Salihamidzic

Der FC Bayern hat am Montag in einer Pressekonferenz Uhr auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße seinen neuen Sportdirektor präsentiert. Damit wurden die früheren Medienberichte bestätigt - die Wahl ist auf Ex-Profi und Champions-League-Sieger Hasan Salihamidzic gefallen.