Rammstein-Frontmann fleht seine Fans um Rettung vor russischen Popstars an

© Instagram/ @till_lindemann_fan_page

Als Till Lindemann die Einladung zum Musik-Festival "Zhara" in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku angenommen hatte, ahnte er noch nicht, was noch alles auf ihn zukommen sollte. Nachdem die ersten Fotos des Sängers in der Umgebung anderer Gäste der Veranstaltung in sozialen Netzwerken geteilt worden waren, schlugen Rammstein-Anhänger Alarm.