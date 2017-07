Gericht verpflichtet Frankreich, Lebensbedingungen für Migranten in Calais zu verbessern

Quelle: Reuters Gericht verpflichtet Frankreich, Bedingungen für Migranten in Calais zu bessern

Die Untätigkeit der Behörden sei dazu angetan, die Migranten, die sich nahe der nördlichen Hafenstadt Calais aufhalten, unmenschlicher Behandlung auszusetzen, teilte das oberste Verwaltungsgericht des Landes am Montag in Paris mit. Der Staatsrat bestätigte damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts von Lille, das unter anderem die Schaffung von Latrinen und Wasserstellen für die Migranten angeordnet hatte. Das Innenministerium und die Stadt Calais waren dagegen in Berufung gegangen.