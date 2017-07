Überfall auf Lkw in voller Fahrt - Bande in Niederlanden festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Überfall auf Lkw in voller Fahrt - Bande in Niederlanden festgenommen (Symbolbild)

Die niederländische Polizei hat eine Bande ausgehoben, die auf spektakuläre Weise Lastwagen ausgeraubt haben soll. Von einem speziell dafür präparierten Auto aus sollen sie Lkw bei voller Fahrt auf der Autobahn aufgebrochen und Smartphones aus dem Laderaum gestohlen haben, teilte die Polizei am Montag mit. Fünf rumänische Männer wurden Ermittlern zufolge in einem Bungalowpark in Otterlo bei Apeldoorn festgenommen. Sie stellten auch iPhones im Wert von gut einer halben Million Euro sicher.