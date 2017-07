USA erhöhen Militärpräsenz in Litauen

Quelle: Reuters USA erhöhen Militärpräsenz in Litauen

Die litauische Präsidentin, Dalia Grybauskaite, teilte die Aufstockung der in Litauen stationierten US-Truppen in einem Interview örtlichen Medien mit. Der Grund dafür sei das bevorstehende Militärmanöver, das vom 14. Bis 20. September gemeinsam von Russland und Weißrussland auf mehreren Truppenübungsplätzen in Weißrussland abgehalten wird.