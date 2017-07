Fata Morgana: "Wolkenstadt" am Himmel über China [VIDEO]

© www.youtube.com Fata Morgana: "Wolkenstadt" am Himmel über China

Einwohner der chinesischen Stadt Wuzhong haben eine riesige Stadt, die in den Wolken schwebte, mit ihren Smartphones gefilmt. Internetnutzer versuchen nun zu raten, was der Grund für dieses spektakuläres Bild war. Es gibt viele Vermutungen: ein Fenster in ein Paralleluniversum, eine Alien-Invasionsflotte, ein Hologramm, das von der Regierung produziert wurde?