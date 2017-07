Afghanistan: Anschlag auf irakische Botschaft in Kabul

© Google Maps Die irakische Botschaft in Kabul.

Aufständische haben einen Anschlag auf die irakische Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul verübt. „Ein Selbstmordattentäter hat sich am Eingang zur Botschaft in die Luft gesprengt“, sagte ein Mitarbeiter der Sicherheitskräfte, der nicht genannt werden wollte, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Fünf weitere Attentäter seien in die Botschaft eingedrungen.