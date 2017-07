Wahlamt: 8,1 Millionen Venezolaner haben abgestimmt

Quelle: www.globallookpress.com Wahlamt: 8,1 Millionen Venezolaner haben abgestimmt

In Venezuela haben sich nach Angaben der nationalen Wahlbehörde 8,1 Millionen Menschen an der umstrittenen Wahl für einen Umbau der Verfassung beteiligt. Das entspreche einer Beteiligung von 41,53 Prozent, sagte die Präsidentin der Behörde, Tibisay Lucena, am Montagmorgen in Caracas. Die Opposition sprach von einem Wahlbetrug, da diese Zahl viel höher sei, als es den Tatsachen entspreche. Sie hatte die Wahl boykottiert und fürchtet den Umbau zu einer Diktatur.