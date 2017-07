Auto rast in Menschenmenge in Los Angeles - Mindestens acht Verletzte [VIDEO]

© Youtube Auto rast in Menschenmenge in Los Angeles - Mindestens acht Verletzte

Ein Kleintransporter ist am Sonntagnachmittag in der kalifornischen Stadt Los Angeles in eine Menschenmenge gefahren, wie der US-Sender Fox News berichtet. Dabei wurden laut der örtlichen Feuerwehr mindestens acht Menschen verletzt. Der Wagen traf eine Gruppe von neun Menschen, eine Person blieb glücklicherweise unverletzt.