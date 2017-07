Arabische Staaten fordern Katar zum Dialog in Golf-Krise auf

In der Krise am Golf hat ein Bündnis aus vier arabischen Staaten Katar erneut zu einem Einlenken aufgefordert. Erst wenn Katar auf die 13 Forderungen der Allianz eingehe, könne ein Dialog über die Lockerung der Sanktionen beginnen, sagte Ägyptens Außenminister Sameh Schukri am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Bahrain.