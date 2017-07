Venezuela wählt Verfassungsgebende Versammlung

Quelle: Reuters Venezuela wählt Verfassungsgebende Versammlung

Venezuela stimmt am Sonntag über 545 Mitglieder einer Verfassungsgebenden Versammlung ab. 19,4 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Im Rennen sind 5.500 Kandidaten. Bereits in der kommenden Woche soll die Versammlung mit ihrer Arbeit beginnen und zwar im Parlament, in dem seit dem Jahr 2016 die Opposition die Mehrheit hat.