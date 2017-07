Philippinische Polizei erschießt Bürgermeister während Anti-Drogen-Razzia

Quelle: www.globallookpress.com Philippinische Polizei erschießt Bürgermeister während Anti-Drogen-Razzia (Archivbild)

Die philippinische Polizei hat während einer Anti-Drogen-Razzia in der Stadt Ozamiz den Bürgermeister sowie seine sechs Verwandten und Leibwächter erschossen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, als die Polizeikräfte mit einem Haftbefehl gegen das Stadtoberhaupt Reynaldo Parojinog, seine Tochter und vier weitere Beamte an die Haustür klopften.