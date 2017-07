Taifun "Nesat" lässt in Taiwan und China viele Verletzte

Mit starken Regenfällen und Sturmböen hat der Taifun "Nesat" in Taiwan am Samstag viele Schäden verursacht und mindestens 81 Menschen verletzt. Nun wütet der Wirbelsturm in der Volksrepublik China.