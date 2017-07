Mallorca: Einheimische "schließen" aus Protest gegen Massentourismus Ministerium

Eine Bürgerinitiative Mallorcas hat gegen den Massentourismus auf der spanischen Urlaubsinsel protestiert. Mitglieder der Organisation "Ciutat per qui l'habita" ( auf Deutsch "Die Stadt für die Bewohner") sperrten am Samstag in Palma symbolisch das Tourismusministerium der Balearen. Sie klebten Zettel mit der Aufschrift "geschlossen" an die Eingangstür des Gebäudes.