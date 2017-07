China feiert 90 Jahre Volksbefreiungsarmee mit Militärparade [VIDEO]

Quelle: Reuters China feiert 90 Jahre Volksbefreiungsarmee mit Militärparade

Anlässlich des 90. Gründungstag der Volksbefreiungsarmee hat in China eine große Militärparade stattgefunden. Die Waffenschau startete am Sonntagmorgen auf der Trainings-Basis Zhurihe 400 Kilometer nordwestlich von Peking. Der ersten Parade anlässlich des Jahrestages der Armeegründung am 1. August wohnte auch Chinas Präsidenten Xi Jinping bei.