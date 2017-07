Australiens Sicherheitsbehörden vereiteln Terroranschlag gegen Passagierflugzeug

Quelle: Reuters (Symbolbild)

In Australien ist ein islamistischer Terroranschlag gegen ein Passagierflugzeug verhindert worden. Bei einer Serie von Razzien in mehreren Vororten von Sydney seien am Samstag vier verdächtige Männer festgenommen worden, erklärte Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Sydney.