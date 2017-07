Bühne fängt Feuer: 20.000 Menschen bleiben ohne Musik-Show [VIDEO]

Quelle: Reuters Bühne fängt Feuer: 20.000 Menschen bleiben ohne Musik-Show

Eine riesige Party unter freiem Himmel in Barcelona ist wegen eines Großbrandes abgebrochen worden. Vor den Augen der über 20.000 Gäste des Musik-Festivals "Tomorrowland" stand plötzlich am Samstagabend die Hauptbühne der Musik-Show in Flammen.