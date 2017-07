Australische Polizei veranstaltet Anti-Terror-Razzien in Sydneys Vororten

Die australische Polizei hat am Samstag mehrere Vororte in Sydney durchsucht. Bei den Anti-Terror-Razzien in Lakemba, Surry Hills, Wiley Park and Punchbowl seien vier Verdächtige festgenommen worden, teilten die Bundespolizei und die Anti-Terror-Einheit des Bundesstaates New South Wales mit.