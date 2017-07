USA liefern an Philippinnen Waffen für Anti-Terror-Operation in Marawi

© ph.usembassy.gov

Die Vereinigten Staaten haben an die Philippinen Waffen geliefert, die bei der Anti-Terror-Operation in Marawi zum Einsatz kommen sollen. Nach Angaben der US-Botschaft in Manila geht es dabei um 992 Raketen und 1.040 Raketentriebwerke. Geplant ist auch eine zusätzliche Lieferung von 250 Raketenwerfern und 1.000 Granatwerfern.