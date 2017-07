Polizei durchsucht Hamburger Flüchtlingsheim nach Messerattacke

Quelle: Reuters Polizei durchsucht Hamburger Flüchtlingsheim nach Messerattacke (Archivbild)

Nach der Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt hat die Polizei eine Flüchtlingsunterkunft durchsucht. "Ob wir etwas gefunden haben, können wir zur Stunde nicht bekannt geben", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen.