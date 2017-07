Britisches Baby Charlie gestorben

Quelle: www.globallookpress.com Die Mutter des todkranken Babys Charlie.

Das britische Baby Charlie ist tot. Das teilte am Freitag ein Sprecher der Familie nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA mit. Die Eltern des Kindes, das an einer sehr seltenen genetischen Erkrankung litt, hatten monatelang vor verschiedenen Gerichten um das Schicksal ihres kleinen Sohnes gekämpft. Am vergangenen Montag gaben sie schließlich auf.