Brite knackt drei Kirschkerne und vergiftet sich mit Blausäure

Quelle: www.globallookpress.com Brite knackt drei Kirschkerne und vergiftet sich mit Blausäure

Der 28-jährige Brite Matthew Creme aus Blackpool wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er Kirschen gegessen hatte. Als er eine Packung Kirschen aus der weltweit vertretenen Supermarktkette Tesco genoss, beschloss er aus Neugier, einen Kern zu kosten. Der schmeckte nach Bittermandeln, was Creme mochte, sodass er noch zwei weitere aß. Leider wusste er nicht, dass die Kerne durch Amygdalin so lecker sind – das cyanogene Glycosid, das in Blausäure abspaltet.