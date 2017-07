Weltrekord geschlagen: 456 Heißluftballons steigen auf einmal in den Himmel [VIDEOS]

In der ostfranzösischen Kommune Chambley-Bussières sind 456 Heißluftballons auf einmal in den Himmel abgehoben, berichtet der Sender BFM TV. Somit wurde der Weltrekord überboten: Vor zwei Jahren waren 433 Heißluftballons gleichzeitig in die Luft gestiegen.